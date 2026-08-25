Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım imkânı sunmak amacıyla hayata geçirdiği asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Şehir tarihinin en kapsamlı asfalt yatırımlarından biri olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Pazarcık da yatırımlardan önemli pay alıyor.

122 Cadde ve Sokakta Sıcak Asfalt Serimi Tamamlandı

2026 asfalt programı doğrultusunda Pazarcık ilçe merkezinde mahalle mahalle, cadde cadde ve sokak sokak sürdürülen çalışmalarla ulaşım altyapısı baştan sona yenileniyor. Mayıs ayında başlayan asfalt çalışmaları kapsamında bugüne kadar ilçe merkezinde 30 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla kaplandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 122 cadde ve sokakta sıcak asfalt serimi tamamlanırken, 52 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Tamamlanan çalışmaların toplam yatırım bedeli ise 125 Milyon TL.

Yıl Sonuna Kadar 132 Cadde ve Sokak Sıcak Asfaltla Kaplanacak

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yalnızca mevcut yolların yenilenmesiyle sınırlı kalmayarak yıl sonuna kadar Pazarcık ilçe merkezindeki asfalt çalışmalarını genişleterek sürdürecek. 2026 yılı asfalt programı kapsamında Pazarcık ilçe merkezinde toplam 132 cadde ve sokağın sıcak asfaltla buluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında ilçe merkezinde toplam 32 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında yaklaşık 62 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Pazarcık ilçe merkezindeki sıcak asfalt yatırımlarının toplam maliyeti ise 150 Milyon TL. Böylece Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 yılında Pazarcık ilçe merkezine ulaşım altyapısının yenilenmesi amacıyla 150 milyon TL’lik sıcak asfalt yatırımı gerçekleştirilmiş olacak.