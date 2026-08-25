Fuarın Kalbi Lunaparkta Atıyor

Ağustos Fuarı’na akın eden aileler ve çocuklar, alanın en popüler köşesi olan lunaparkta neşe ve adrenalini bir arada yaşıyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğlence alanında renkli görüntüler eksik olmuyor.

Heyecan Dolu Oyuncaklar: Alandaki gondol, Discovery, dönme dolap, çarpışan araba, atlı karınca, salıncak ve kamikaze gibi birbirinden farklı eğlence araçları gün boyunca dolup taşıyor.

Aileler Mutluluğa Ortak Oluyor: Çocukların heyecan dolu çığlıkları ve neşeli anları fuar alanının genelindeki coşkuyu artırırken, aileler de çocuklarının bu mutluluğunu paylaşarak keyifli vakit geçiriyor. Pazarcık’ta Asfalt Seferberliği: 150 Milyon TL’lik Dev Yatırım! İçeriği Görüntüle

Ağustos Fuarı’nda Nostalji ve Eğlence Bir Arada

Gün boyunca hız kesmeyen hareketliliğiyle dikkat çeken lunapark, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın en çok ilgi gören bölümlerinin başında gelmeyi sürdürüyor. Şehre kazandırıldığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi gören fuar, hem çocuklara neşeli bir tatil dönemi sunuyor hem de Kahramanmaraş’ın sosyal hayatına canlılık katıyor.