Projenin Öne Çıkan Detayları

Dönel Ada Kaldırıldı: Kavşak içerisindeki trafik hareketliliğini rahatlatmak amacıyla mevcut dönel ada tamamen kaldırıldı.

Bekleme Süresinde Büyük Düşüş: Önceden ortalama 91 saniye olan kavşaktaki bekleme süresinin yeni düzenlemeyle 22 saniyeye (yaklaşık 69 saniyelik iyileşme) düşürülmesi hedefleniyor.

Sağa Serbest Dönüş İmkânı: Trabzon Bulvarı’ndan Lütfi Köker Bulvarı istikametine ve Lütfi Köker Bulvarı’ndan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne sağa serbest dönüşler oluşturuldu.

6 Ana Arterde Şerit Yenilemesi: Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Rafet Efendi Caddesi, Trabzon Bulvarı, Lütfi Köker Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Hacı Murat Caddesi’nin giriş-çıkış şeritleri yeniden düzenlendi.

Trafikte Konfor ve Tasarruf Devri

Kavşakta gerçekleştirilen geometrik ve şerit düzenlemeleri sayesinde, özellikle yoğun saatlerde yaşanan araç birikmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sürücülerin kavşak içerisinde daha hızlı ve kontrollü ilerlemesi sağlanırken; dur-kalk trafiğinin azalmasıyla birlikte zaman kaybının önlenmesi, yakıt tüketiminin düşmesi ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Asfalt ve Sinyalizasyonda Son Aşama

Ulaşım düzenlemelerini yol altyapısıyla destekleyen ekipler;

Sıcak asfalt serimi,

Yol çizgi uygulamaları,

Sinyalizasyon sistemlerinin yeni düzene entegrasyonunu tamamladı.

Bölgede son dokunuş niteliğindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Tevfik Kadıoğlu Kavşağı, Kahramanmaraş halkına modern, güvenli ve akıcı bir ulaşım deneyimi sunmaya hazırlanıyor.