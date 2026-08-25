Pazar ve Market Harcamaları Zirvede

Mikrofon uzatılan Kahramanmaraşlıların ilk sırada vurguladığı harcama kalemi market ve gıda alışverişleri oldu. Vatandaşlar, artan gıda fiyatları nedeniyle temel ihtiyaç maddelerini (süt, ekmek, et, bakliyat vb.) almakta zorlandıklarını, mutfak masraflarının aylık gelirlerinin büyük bir kısmını erittiğini ifade etti. Temel gıdaya ulaşmanın maliyeti, hane bütçesindeki en büyük deliği oluşturuyor.

Faturalar Bütçeyi Zorluyor

Gıda harcamalarının hemen ardından vatandaşların en çok şikayet ettiği ve bütçeyi en çok zorlayan diğer alan ise düzenli fatura ödemeleri oldu. Elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon faturaları, aylık sabit giderler arasında en ağır yük olarak öne çıkıyor. Özellikle kış ve yaz aylarında artan enerji maliyetlerinin hane ekonomisini sarstığı dile getirildi.

Sokak Röportajından Çıkan Temel Sonuçlar

Zorunlu Harcamalar Önde: Kahramanmaraşlılar, gelirlerinin neredeyse tamamını market ve fatura gibi ertelenemez zorunlu giderlere ayırmak zorunda kalıyor.

Sosyal Hayat ve Eğlence İkinci Planda: Temel ihtiyaçlara giden yüksek bütçeler, vatandaşların sosyal aktivitelere, giyime veya eğlenceye ayırabileceği payı neredeyse sıfırlamış durumda.

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Kahramanmaraş’ta vatandaşların verdiği bu yanıtlar, ekonomik dalgalanmaların ve artan yaşam maliyetlerinin yereldeki halkın mutfağına ve cebine doğrudan nasıl yansıdığını açıkça gösteriyor.