Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar ulaşım ağını daha güvenli, konforlu ve dayanıklı kılmak için yatırımlarını sürdürüyor. Şehir genelindeki asfalt yatırımlarından büyük pay alan Dulkadiroğlu ilçesinde de ekipler, ulaşım altyapısını güçlendirmek adına yoğun bir mesai harcıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların bu kez adresi Yahya Kemal Mahallesi oldu.

Deprem İzleri Siliniyor, Yollar Yenileniyor

6 Şubat depremlerinin ardından Yahya Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı imalatları sırasında zarar gören cadde ve sokaklar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ele alınıyor. Gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları sayesinde mahalle sakinleri daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşuyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında;

Mahallede ulaşımın yoğun olduğu 72.123, 72.118, 72.122, 72.120, 72.135, 72.130, 72.131, 72.132 ve 72.129 numaralı sokaklarda sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı.

38.082 numaralı Sokak’ta ise ekiplerin asfalt serim çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Gece Gündüz Demeden Sahadalar

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çalışmaların hızla tamamlanması adına mesai mefhumu gözetmiyor. Hafta içi ve hafta sonu demeden gece gündüz sahada ter döken ekipler, mahallenin ihtiyaç duyulan tüm noktalarını modern bir görünüme kavuşturuyor.

Tamamlanan bu yatırımlarla birlikte Yahya Kemal Mahallesi’nin cadde ve sokakları çok daha modern, güvenli ve konforlu bir altyapıyla buluşuyor.