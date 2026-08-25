Uluslararası spor arenasından Kahramanmaraş’a ve ülkemize gurur dolu bir haber geldi. İtalya’nın ev sahipliğinde Taranto kentinde gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları, Türk sporunun tarihi zaferlerinden birine sahne oldu.

Serbest Stil 125 Kiloda Altın Madalya Kahramanmaraş’ın

Organizasyonda serbest stil 125 kilogram kategorisinde mindere çıkan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hakan Büyükçıngıl, gösterdiği üstün performansla rakiplerini tek tek mağlup etti. Zorlu müsabakalar sonucunda adını finale yazdıran başarılı sporcu, finalde de üstünlüğünü koruyarak altın madalyanın sahibi oldu.

Üniversiteden ve Şehirden Tebrik Mesajları

Uluslararası dev organizasyonda İstiklal Marşı'mızı okutarak bayrağımızı gururla dalgalandıran Hakan Büyükçıngıl, hem üniversitesinin hem de memleketi Kahramanmaraş’ın yüzünü güldürdü.

KSÜ yönetimi ve spor camiası tarafından yayımlanan tebrik mesajında, öğrencimizin elde ettiği bu büyük başarının genç sporculara ilham kaynağı olacağı vurgulanarak, "Öğrencimiz Hakan Büyükçıngıl’ı elde ettiği şampiyonluktan dolayı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.