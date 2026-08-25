Kahramanmaraş genelinde yaz mevsiminin hareketli günleri yaşanmaya devam ediyor. 25 Ağustos Salı günü itibarıyla il genelinde hava durumu dengesini korurken, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yaşanabilecek yerel sürprizlere karşı vatandaşların hazırlıklı olması isteniyor.

Hangi İlçelerde Yağış Bekleniyor?

Bugün il genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak öğleden sonra ile akşam saatleri arasında ilin kuzey ve batı kesimlerinde lokal sağanak ve dar alanlı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Yağış ihtimalinin öne çıktığı bölgeler arasında;

Andırın, Geben, Çukurhisar, Tekir, Ilıca, Başkonuş ve Suçatı

Ali Kayası, Türkoğlu, Şekeroba, Beyoğlu, Doluca

Türkoğlu’nun yüksek mahalleleri (Kaledibi, Çakıroğlu vb.)

Düldül Dağı ve Binboğa Dağları çevresi yer alıyor.

Bununla birlikte; il merkezi, Ahırdağ doğusu (Bulanık, Kozludere vb.), Bertiz, Çağlayancerit, Afşin ve Göksun çevresinde de lokal ve hafif yağış geçişleri görülebilir. Her ne kadar bu bölgelerde ihtimal düşük olsa da tedbiri elden bırakmamakta fayda var.

İlçe İlçe Sıcaklık Dağılımı

Hava sıcaklıklarının cumaya doğru bir artış trendine girmesi, hafta sonuna doğru ise hafif bir düşüş göstermesi bekleniyor. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri oluşabilecek yaz sağanaklarına karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Gündüz saatlerinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şu şekildedir:

Güney İlçeler (Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık): 36°C – 37°C civarında

Kuzey İlçeler (Göksun, Nurhak): 32°C – 33°C civarında

Orta Kesimler (Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü): 33°C – 35°C arasında Dulkadiroğlu’nda Yollar Modernleşiyor: Yahya Kemal Mahallesi’nde Sıcak Asfalt Seferberliği! İçeriği Görüntüle

Andırın: 28°C civarında

Rüzgar ve Diğer Riskler: Tarhana ile Salça Yapanlar Dikkat!

Rüzgar, genel olarak batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor. Ancak ilin kuzeyinde kuzey ve batı yönlü rüzgarlar etkili olurken; ikindi saatlerinden akşam geç saatlere kadar Sır Barajı Havzası, il merkezi ve Pazarcık çevresinde batıdan biraz daha sert esintiler görülebilir.

Mevsim geçişlerindeki bu hareketlilik, geleneksel kış hazırlığı yapanları da yakından ilgilendiriyor. Tarhana, salça ve kurutmalık gibi işlerle uğraşan Kahramanmaraşlı vatandaşların gökyüzünü sürekli takip etmesi ve olası yerel sürprizlere karşı önlem alması hayati önem taşıyor.

Ayrıca aşırı sıcaklar ve rüzgarlı hava dalgası nedeniyle orman yangını riskine karşı il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmaya devam ediliyor.