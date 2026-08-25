İslam aleminin mübarek gecelerinden biri olan Mevlit Kandili, Kahramanmaraş’ta da büyük bir coşku, huzur ve manevi iklim içerisinde idrak edildi. Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından organize edilen programlar kapsamında, kentin dört bir yanındaki camiler kandil gecesinde dolup taştı.

Abdülhamid Han Camisi’nde Yoğun Katılım

Gecenin merkez üssü konumundaki devasa mimarisiyle göz dolduran Abdülhamid Han Camisi, akşam namazının ardından yediden yetişe yüzlerce vatandaşı ağırladı. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği kandil programı, duygu dolu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program süresince Kuran-ı Kerim'den ayetler okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifleri vesilesiyle Mevlid-i Şerif okundu. Günün anlam ve önemine dair vaazlar verilerek dualar edildi.

Cami Çıkışında Geleneksel İkramlar

Programın ardından camiyi dolduran vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde ellerini semaya açarak dua etti. İbadetlerini huzur içinde tamamlayan cami cemaatine, çıkışta çeşitli ikramlarda bulunularak bu mübarek gecenin neşesi ve paylaşma ruhu pekiştirildi. Kahramanmaraş genelindeki diğer camilerde de benzer manevi programlar düzenlenerek kandil gecesi huzurla tamamlandı.