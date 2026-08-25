İlk Kat Tamamlandı, İkinci Kat Sürüyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede önemli bir aşama geride bırakıldı. Güzergâhta ilk kat sathi asfalt kaplama işlemi başarıyla tamamlınırken, yolun dayanıklılığını artırmak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla ikinci kat asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

Projenin Öne Çıkan Detayları

Güzergâh: Andırın - Altınyayla ile Akgümüş mahalleleri arası bağlantı yolu

Yol Uzunluğu: 9 kilometre

Yatırım Bedeli: Yaklaşık 20 Milyon TL

Uygulama: Çift kat sathi asfalt kaplama

Bölge Ekonomisine ve Ulaşım Güvenliğine Büyük Katkı

Yaklaşık 20 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen bu proje; uzun süredir bozuk zemin nedeniyle sıkıntı yaşayan bölge sakinlerine rahat bir nefes aldıracak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte;

Sürüş güvenliği en üst düzeye çıkacak,

Araçların yıpranması azalacak,

Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları en aza indirilecek,

Mahalleler arası bağlar güçlenirken bölgesel hareketlilik ve ekonomik yaşam canlılık kazanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kesimdeki ulaşım standartlarını yükselten bu hamlesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.