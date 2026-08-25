51 Yıllık Yetersizliğe ve Deprem Hasarına Son

Geçit Mahallesi’nde 51 yıldır bölge halkına hizmet veren mevcut köprü; dar yapısı, artan bölge trafiğini taşıyamaması ve 6 Şubat depremlerinde aldığı hasarlar nedeniyle tehlike arz etmeye başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek yaklaşık 15 Milyon TL’lik bu dev yatırımla birlikte bölge halkı çok daha geniş, güvenli ve konforlu bir köprüye kavuşacak.

Projenin Öne Çıkan Detayları

Lokasyon: Elbistan - Geçit Mahallesi (Söğütlü Çayı Üzeri)

Yatırım Bedeli: Yaklaşık 15 Milyon TL

Eski Boyutlar: 5 metre genişlik, 53 metre uzunluk

Yeni Boyutlar: 15 metre genişlik, 63 metre uzunluk (7 ayaklı modern yapı)

Hizmet Ettiği Güzergâh: Geçit, Eldelek, Ambarcık, Çıtlık, Gündere ve Türkören mahallelerini Elbistan – Malatya Yolu’na bağlayan kritik grup yolu.

Ulaşımda Aksama Olmayacak: Önce Geçiş Yolu

Projeye başlanırken vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için titiz bir planlama yapıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde ilk olarak geçiş yolu oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Alternatif geçiş yolunun tamamlanmasının hemen ardından eski köprünün yıkımı gerçekleştirilecek ve yeni modern köprünün yapım süreci hız kazanacak.

Tamamlandığında bölgedeki ulaşım güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak olan bu yatırım, Elbistan’ın kırsal mahalleleri ile ana arterler arasındaki bağı çok daha güçlü hale getirecek.