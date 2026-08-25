KBB Kipaş İstiklal Basket, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon play-off hedefini gerçekleştirerek dikkat çeken ekip, yeni sezonda çıtayı yükselterek final oynamayı ve üst lige çıkmayı hedefliyor.

Takımın son durumu, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Kipaş İstiklal Basket Genel Menajeri Hakan Erol, geçtiğimiz sezon belirledikleri hedefe ulaştıklarını belirterek bu sezon daha iddialı bir kadroyla mücadele edeceklerini söyledi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Erol, sezon içerisinde yapılabilecek bir veya iki kritik takviyeyle hedeflerini daha da yükseltmek istediklerini belirtti. Doğru zaman ve şartların oluşmasını beklediklerini kaydeden Erol, takımın her gün çift ve tek antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Kipaş İstiklal Basket, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında 27 Ağustos’ta Gaziantep’te Gaziantep ekibiyle karşılaşacak. Ekip, ardından Mersin temsilcisiyle de hazırlık maçı oynayacak. Erol, bu karşılaşmaların takımın eksiklerini görmeleri açısından önemli bir fırsat olacağını ifade etti.

Kulübün uzun vadeli hedeflerine de değinen Erol, her sezon üzerine koyarak ilerlemek istediklerini vurguladı. Erol, “Süper Lig’e çıktığımızda orada kalıcı olmak istiyoruz. Çıkmak zor ama orada kalmak daha zor. Bunun için altyapımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun ilk maçlarının ise 11-13 Eylül tarihleri arasında başlaması planlanıyor. İlk karşılaşmasını Göztepe deplasmanında oynayacak olan Kipaş İstiklal Basket, ilk iç saha maçında ise Teknoloji ile karşılaşacak. Karşılaşmaların kesin tarih ve saatlerinin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.