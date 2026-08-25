​​​​​​8 Bin 500 Ton Sıcak Asfaltla Yenilendi

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, bulvarın çift yönlü yol güzergâhında birinci ve ikinci kat sıcak asfalt serim işlemleri başarıyla tamamlandı. Toplam 8 bin 500 ton sıcak asfaltın kullanıldığı 25 Milyon TL’lik bu dev yatırımla birlikte arter, çok daha dayanıklı ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Asfalt seriminin ardından tamamlanan yol çizgi uygulamaları ile de sürüş güvenliği ve görsel standart en üst düzeye çıkarıldı.

Projenin Öne Çıkan Detayları

Lokasyon: Dulkadiroğlu / Bahçelievler Mahallesi - Lütfi Köker Bulvarı

Yatırım Bedeli: Yaklaşık 25 Milyon TL

Kullanılan Asfalt Miktarı: Çift yönlü güzergâhta toplam 8 bin 500 ton sıcak asfalt

Kapsam: Çift kat sıcak asfalt serimi, yol çizgileri ve yürüyüş yolları

Yaya Ulaşımı da Unutulmadı

Sadece araç trafiğini değil, yaya güvenliği ve konforunu da önceleyen Büyükşehir Belediyesi, bulvar genelinde kapsamlı yaya yolu imalatlarını tamamladı. Yapılan bu düzenlemelerle Lütfi Köker Bulvarı, hem sürücüler hem de yayalar için güvenli bir cazibe merkezi haline geldi.

Son Dokunuşlar Yolda

Projede asfalt ve yaya yolu aşamaları geride kalırken; ekipler bundan sonraki süreçte kavşak düzenlemeleri, peyzaj uygulamaları ve aydınlatma elemanlarının yenilenmesi çalışmalarına odaklanacak. Bu son dokunuşların da tamamlanmasıyla birlikte bulvar, şehircilik standardı açısından komple bir dönüşüm yaşamış olacak.