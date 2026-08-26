Kahramanmaraş’ta eğitime ve geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Onikişubat Belediyesi’nin “Minik Kalpler Bize Emanet” mottosuyla ilçeye kazandırdığı Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, yeni eğitim öğretim dönemi için heyecan dolu bir kura sürecine ev sahipliği yaptı.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği bakımevinde miniklerin eğitim yuvasındaki yerleri adil ve şeffaf bir dijital kurayla belirlendi.

45 Farklı Mahalleden Yoğun İlgi

Hizmete girdiği günden bu yana yaklaşık 750 çocuğun gelişimine katkı sunan modern tesis, yeni dönemde de adeta başvuru akınına uğradı. 4-6 yaş aralığındaki çocukların çok yönlü gelişimini hedefleyen merkeze, Onikişubat ilçesinin 45 farklı mahallesinden 80'i sabah seansına, 210'u ise öğle seansına olmak üzere toplam 290 başvuru yapıldı.

Sabah ve öğle seansları için gerçekleşen başvuruların ardından noter huzurunu aratmayan şeffaflıkla elektronik kura çekimi tamamlandı.

180 Öğrenci Kayıt Hakkı Kazandı

Yeni eğitim dönemi için toplam 180 öğrencinin geleceğe ilk adımı atacağı kura sürecinde detaylar netleşti:

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60 öğrenci öğle grubunda asil kayıt hakkı kazandı.

60 öğrenci ise yedek olarak belirlendi.

Akıllı tahtalarla donatılmış 5 derslik, 7 farklı öğrenme merkezi, atölyeler, hareket alanları ve hobi ekoloji bahçesiyle dikkat çeken merkezde, 17 farklı eğitim içeriğiyle minikler geleceğe hazırlanacak.

Başkan Hanifi Toptaş: “Yeni Dönem Hayırlı Olsun”

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Toptaş, şunları kaydetti:

“Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevimizde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kura sürecimizi şeffaf ve adil bir şekilde tamamladık. 45 farklı mahallemizden gelen başvurular ve ailelerimizin gösterdiği yoğun ilgi, çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yeni dönemde eğitim yuvalarımızın kapılarını açacağımız tüm minik yavrularımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Çocuklarımızın güvenli, sevgi dolu ve nitelikli bir ortamda yetişmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026-2027 eğitim öğretim döneminin çocuklarımız, ailelerimiz ve Onikişubat’ımız için hayırlı olmasını diliyorum”

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nin 2026-2027 eğitim dönemi kura sonuçlarına Onikişubat Belediyesi Duyurular Sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Kayıt süreci ve detaylı bilgi almak isteyen veliler, 0551 707 32 66 numaralı idare hattı üzerinden yetkililerle iletişim kurabiliyor.