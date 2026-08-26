Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kültür, sanat ve eğlencenin nabzını tutan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, adından söz ettirmeye devam ediyor. Kentin sosyal yaşamına büyük bir hareketlilik katan organizasyonun bu seferki konuğu, 9İl'den ve 7'den 70'e herkesin hafızasında unutulmaz izler bırakan Türk pop müziğinin dev ismi Çelik oldu.

KAFUM Fuar Alanı'nı tamamen dolduran binlerce müziksever, dev konserle coşku dolu anlar yaşadı.

KAFUM’da Şarkılar Hep Bir Ağızdan Seslendirildi

Konserin ilk dakikalarından itibaren repertuvarındaki en sevilen parçalarını ardı ardına sıralayan başarılı sanatçı, Kahramanmaraşlılara nostaljik rüzgarlar estirdi. Müzikseverler, Çelik'in hafızalara kazınan dev hitlerine tek bir ağızdan eşlik etti:

Bu Şehirde

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Yerlerdeyim

Ateşteyim

Cici Kız

Hercai

Fuar alanını dolduran coşkulu kalabalık, renkli görüntüler oluştururken; Çelik’in enerjisi ve sahne performansı dakikalarca alkışlandı.

Sahnede Renkli Anlar: Maraş Dondurması Sürprizi

Konserin en dikkat çeken ve sosyal medyada da büyük yankı uyandırması beklenen anı ise şüphesiz dondurma şov oldu. Kahramanmaraş’ın dünya çapındaki tescilli lezzeti Maraş dondurması, sanatçının eliyle sahnede kesildi. Çelik’in dondurma kesimi esnasındaki sempatik tavırları ve vatandaşların coşkulu tezahüratları, geceye ayrı bir renk kattı. Bu özel an, şehrin kültürel ve yöresel değerlerinin sanatla buluştuğu unutulmaz bir kare olarak hafızalara kazındı.

Çelik’ten Anlamlı Mesaj: "Kahramanlar Diyarında Olmaktan Mutluluk Duyuyorum"

Konser öncesinde basın mensuplarına ve katılımcılara duygu dolu açıklamalarda bulunan Çelik, Kahramanmaraş’ın kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. 90’lı yılların sonunda da şehre geldiğini hatırlatan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Burası gerçekten kahramanlar diyarı bir şehir. Zaten adında da kahramanlık var; Kahramanmaraş. Aradan uzun yıllar geçti ve yıllar sonra yeniden burada olmak benim için çok kıymetli. 6 Şubat’ta bu şehir çok büyük bir felaket, büyük acılar ve kayıplar yaşadı. Ancak bu felaketin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma çabası, insanlarının ortaya koyduğu dayanışma ve hayata tutunma iradesi gerçekten takdire şayan. Şehirlerin hafızasını canlı tutan bu tür organizasyonlarla geleceğe umutla bakılması beni son derece mutlu etti."

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, sunduğu zengin etkinlik takvimiyle Kahramanmaraşlılara moral ve motivasyon depolamaya devam ediyor.