Kahramanmaraş’ta yaz sıcakları etkisini sürdürürken, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava tahmini belli oldu. Kentte özellikle 27 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların zirve yapması bekleniyor.

Hava tahminlerine göre Kahramanmaraş’ta termometreler Perşembe günü 40 dereceyi gösterecek. Sıcaklıkların ardından kentte hava koşullarının değişmesi ve yağışlı günlerin etkili olması bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta bugün hava nasıl olacak?

26 Ağustos Çarşamba günü Kahramanmaraş’ta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 37 derece olması tahmin ediliyor.

Nem oranının yüzde 26 ile 85 arasında değişmesi, rüzgarın ise saatte 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Perşembe günü sıcaklık 40 dereceye çıkacak

Haftanın en sıcak günü ise 27 Ağustos Perşembe olacak. Kent genelinde sıcaklığın 24 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde ise 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Perşembe günü nem oranının yüzde 8 ile 90 arasında olması, rüzgar hızının ise saatte 11 kilometre civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Cuma günü yağış ihtimali öne çıkıyor

28 Ağustos Cuma günü hava durumunda değişim yaşanması bekleniyor. Tahmin tablosunda yağışlı hava işareti dikkat çekerken, sıcaklığın en düşük 24, en yüksek 38 derece olması öngörülüyor.

Nem oranının yüzde 13 ile 81 arasında değişmesi, rüzgarın ise saatte 16 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklıklar düşecek

29 Ağustos Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta sıcaklıkların belirgin şekilde gerilemesi bekleniyor. En düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık ise 30 derece olacak.

Cumartesi günü için de yağışlı hava öngörülürken, nem oranının yüzde 37 ile 77 arasında olması ve rüzgarın saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

30 Ağustos’ta sıcaklık 33 derece

30 Ağustos Pazar günü ise Kahramanmaraş’ta sıcaklıkların yeniden bir miktar yükselmesi bekleniyor. Kentte sıcaklığın en düşük 21, en yüksek 33 derece olması tahmin ediliyor.

Pazar günü de yağışlı hava işareti bulunurken, nem oranının yüzde 25 ile 71 arasında değişmesi, rüzgar hızının ise saatte 11 kilometre olması bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta 5 günlük hava durumu

Önümüzdeki 5 günlük tahmin, kentte sıcaklıkların kısa süre içerisinde önemli bir değişim göstereceğine işaret ediyor. Perşembe günü 40 dereceyle haftanın en yüksek sıcaklığı görülürken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların 30-33 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.