Kahramanmaraş, uluslararası spor arenasından gelen gurur verici haberle bir kez daha sarsıldı. İsveç’te organize edilen ve dünyanın dört bir yanından yetenekli sporcuların kıyasıya mücadele ettiği 2026 Judown Judo Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı gururla dalgalandıran milli sporcu Zeynep Sude Bilginer, elde ettiği dünya şampiyonluğu derecesiyle adını tarihe yazdırdı.

Bu büyük başarının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milli sporcuyu makamında misafir ederek tebriklerini iletti.

Vali Ünlüer: “Şehrimize Büyük Bir Gurur Yaşattı”

Ziyaret boyunca milli sporcu Zeynep Sude Bilginer’in şampiyona sürecindeki azmini ve performansını takdirle karşılayan Vali Mükerrem Ünlüer, kazanılan derecenin hem ülke hem de Kahramanmaraş için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Vali Ünlüer açıklamasında şu ifadelere yer verdi: