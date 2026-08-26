Türkiye’nin gurur günü 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da Kahramanmaraş’ta büyük bir coşku ve zengin bir etkinlik takvimiyle kutlanacak. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarının iş birliğiyle hazırlanan 3 günlük kutlama programı, 28 Ağustos’ta başlayarak kahramanlar diyarı şehrin sokaklarında milli birlik ve beraberlik rüzgarları estirecek.

28 Ağustos Cuma: Konferansla Başlıyor

Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk günü, tarihî ve stratejik bilincin pekiştirileceği anlamlı bir panelle start alacak.

Saat 14.00: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Türk Tarihinde 30 Ağustos Zaferi’nin Yeri ve Önemi” konulu konferans düzenlenecek.

Büyük Taarruz’un bilinmeyen yönleri ve zaferin askerî stratejik önemi bu programda ele alınacak.

29 Ağustos Cumartesi: Kortej Yürüyüşü ve Soner Sarıkabadayı Konseri

Kutlamaların ikinci gününde heyecan doruğa çıkacak ve müzikle taçlandırılacak:

Saat 18.30: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Adliye binası önünden başlayacak “Zaferin İzinde, Bayrağın Gölgesinde” temalı bayrağa saygı yürüyüşü (kortej) gerçekleştirilecek. Şehir bayraklarla donatılacak.

Saat 21.30: Geleneksel Ağustos Fuarı kapsamında sahne alacak olan pop müziğin sevilen ismi Soner Sarıkabadayı, fuar alanındaki binlerce müziksevere unutulmaz bir konser akşamı yaşatacak.

30 Ağustos Pazar: Resmî Törenler ve Resul Dindar Finali

Zafer Bayramı’nın yıl dönümü olan 30 Ağustos Pazar günü ise resmî törenler ve görkemli etkinliklerle milli gurur zirveye ulaşacak:

Saat 09.30: Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek, ardından Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyaret edilerek dualar okunacak.

Saat 10.45: Valilik Makamında protokol tebrik kabul programı yapılacak.

Saat 10.30: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda kutlama programı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve görkemli geçit töreni düzenlenecek.

Saat 20.00: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bahçesinde Zafer Bayramı Kabul Töreni verilecek.

Saat 21.30: 3 günlük kutlama maratonunun finali, Geleneksel Ağustos Fuarı’nda sahne alacak ünlü sanatçı Resul Dindar konseri ile yapılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan bu anlamlı günde tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya ve zafer coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet etti.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere vatandaşların davet edildiği belirtildi. Açıklamada, milli birlik ve beraberliğin simgesi olan bu anlamlı günün Kahramanmaraş’ta hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlanacağı ifade edildi.