Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle şehrin sosyal hayatına renk katmaya devam ediyor. Her gün binlerce vatandaşı ağırlayan fuar, bu kez Türk pop ve flamenko müziğinin güçlü seslerinden Öykü Gürman’ı Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

KAFUM’da Ücretsiz Konser Coşkusu

Fuarın en çok merak edilen etkinlikleri arasında yer alan konser programı kapsamında, Öykü Gürman en sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlılar için seslendirecek.

Tarih: 27 Ağustos Perşembe

Saat: 21.30

Yer: KAFUM Fuar Alanı Kahramanmaraş’ın Serinleten Lezzeti “Mayam” Ağustos Fuarı’nda Yoğun İlgi Görüyor İçeriği Görüntüle

Katılım: Ücretsiz

Güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla milyonların beğenisini kazanan sanatçının seslendireceği parçalara, fuar alanını dolduran binlerce vatandaşın hep bir ağızdan eşlik etmesi bekleniyor. Her yaştan müzikseverin büyük ilgi göstermesi beklenen bu özel gece, Ağustos Fuarı’nın coşkusunu zirveye taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşların bu coşkuya ortak olması için konsere davetli olduğu belirtildi.