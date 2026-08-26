​Konforlu Ulaşım ve Hastane Ortamında Steril Cerrahi Operasyon

​Organizasyon kapsamında Ekinözü’ndeki çocukların ve ailelerinin ulaşımı için iki özel otobüs tahsis edildi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Anne ve Çocuk Sağlığı Hastanesi ile Yenişehir ek binasına konforlu bir şekilde transferi sağlanan çocuklar, uzman cerrahlar eşliğinde ve tamamen steril bir ortamda sünnet edildi.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Özgül ve hastane personelinin yakın ilgisi, nazik kabulleri ve sıcak yaklaşımları sayesinde minikler hastane korkusu ve acı hissetmeden işlemi tamamladı. Aileler, organizasyonun her aşamasındaki özen ve hastane yönetiminin sergilediği misafirperverlik için teşekkürlerini dile getirdi.

​Birlik ve Beraberliğe Katkı Sunanlara Teşekkür

​Organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını sunan Harun Şahin; başta AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi ve Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Özgül olmak üzere tüm hastane çalışanlarına ve organizasyona destek veren yetkililere teşekkürlerini iletti. Şahin ayrıca bu anlamlı günde Ekinözü halkıyla buluşacak olan tüm sanatçılara da katkılarından dolayı şimdiden şükranlarını sunduğunu belirtti.

​28 Ağustos Cuma Günü Muhteşem Final

​Sağlık aşaması başarıyla tamamlanan şölen, 28 Ağustos Cuma günü düzenlenecek kapsamlı bir programla taçlanacak. Cuma namazı sonrası başlayacak etkinliklerde:

​Mevlid-i Şerif programı ve dualar edilecek,

​Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı sahne alacak,

​Çocuklara özel oyun ve aktivite alanları kurulacak.

​Günün devamında ise sevilen sanatçılar Fatih Bulut, Cemile Sönmez, Aynur Özdemir, Şevket Gürlek, Yaşar Gören ve Nurettin Yeşil sahne alarak Ekinözü halkına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

​Harun Şahin öncülüğünde hayata geçirilen bu anlamlı organizasyon, Ekinözü’nde hem gelenekleri yaşatan hem de gönülleri birleştiren büyük bir şölen olarak hafızalardaki yerini almaya hazırlanıyor.