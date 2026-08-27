Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki altyapı ve ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek ve kenti daha modern bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışan belediye, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde dev bir projeyi daha hayata geçirdi. Mahallenin hem altyapısı tamamen yenilendi hem de yolları konforlu sıcak asfalta kavuştu.

205 Milyon TL’lik Yatırımla Altyapı Baştan Sona Yenilendi

KASKİ koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, depremde zarar gören hatlar yenilenerek mahallenin uzun yıllar boyunca altyapı sorunu yaşamaması sağlandı.

205 Milyon TL tutarındaki dev altyapı hamlesi hayata geçirildi.

Mahalle kazandırılan 15 kilometre içmesuyu hattı ile içme suyu güven altına alındı.

14 kilometre kanalizasyon hattı baştan sona yenilenerek güçlü bir altyapı oluşturuldu.

43 Cadde ve Sokak Sıcak Asfaltla Konfora Kavuştu

Altyapı imalatlarının tamamlanmasının hemen ardından Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri üstyapı için kolları sıvadı. Bozulan yolların modern bir görünüme kavuşması için yoğun bir mesai harcandı.

Toplam 65 Milyon TL ’lik üstyapı yatırımı yapıldı.

Mahalledeki 43 cadde ve sokak sıcak asfaltla yenilendi.

Toplamda 17 kilometrelik yol ağı asfaltlanırken, bu süreçte 21 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Gerçekleştirilen bu devasa yatırımlar sayesinde Mehmet Akif Mahallesi, hem depreme dayanıklı güçlü bir altyapıya hem de estetik ve konforlu yollara kavuştu. Mahalle sakinleri ve muhtar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Muhtar Aşçı, “Mahallemiz Çok Güzel Bir Görünüme Kavuştu”

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Cemal Aşçı, deprem sonrasında mahallede altyapı hatlarının zarar gördüğünü belirterek, “Depremde altyapı hatlarımız tahrip olmuştu. Büyükşehir Belediyemiz ilk önce altyapımızı yeniledi. Daha sonrasında ise altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollarımız sıcak asfaltla kaplandı. Bugün itibarıyla çalışmalar tamamlandı. Yollarımız çok güzel bir görünüme kavuştu. Fırat Görgel Başkanımıza bu hizmetler için sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.