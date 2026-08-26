Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası geleneksel ağustos fuarı, birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kafum Fuar Alanı’nda sahne alan Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Çelik’in konserinde, fuarın sponsorlarından AKDO tarafından özel bir Maraş dondurması şovu gerçekleştirildi.

Geleneksel dondurma sunumuyla dikkat çeken AKDO ekibi, sahnede çelik’e maraş dondurması ikram etti. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, konser alanını dolduran vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Maraş dondurması sahnede tanıtıldı

AKDO’nun gerçekleştirdiği dondurma şovuyla kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü yöresel lezzeti bir kez daha ön plana çıkarıldı. Dondurma şovu sırasında Çelik ve vatandaşlar arasında yaşanan renkli anlar, fuar alanında eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Ağustos fuarı, konserlerin yanı sıra yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerle de kahramanmaraş’ın kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor.