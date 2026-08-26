Kahramanmaraş, köklü tarihi ve zengin mutfak kültürüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şehrin gastronomi mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen festival, Türkiye’nin dört bir yanından lezzet tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kurumlar arası güçlü bir iş birliğiyle hayata geçirilen bu özel etkinlikte, Kahramanmaraş’ın ilçelerine özgü geleneksel lezzetler vitrine çıkacak.

Coğrafi İşaretli Lezzetler Ziyaretçilerle Buluşacak

Festival kapsamında, Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve kendine has üretim yöntemleriyle bilinen birbirinden özel peynir çeşitleri tanıtılacak. Etkinlikte öne çıkacak bazı özel lezzetler şunlar:

Maraş Sıkma Peyniri (Coğrafi işaretli tescilli lezzet)

Elbistan Kelle Peyniri (Coğrafi işaretli geleneksel tat)

Helete Keçi Peyniri

Pazarcık Kesme Peyniri

Andırın Altınyayla Bunduk Peyniri

Binbir emekle üretilen diğer yöresel peynir türleri

Üreticilerle Lezzet Tutkunları Aynı Alanda Buluşacak

Ziyaretçilerin sadece peynir çeşitlerini tatmakla kalmayacağı festivalde, aynı zamanda üreticilerle birebir buluşma imkânı da sağlanacak. Nesiller boyu aktarılan üretim tekniklerinin ve yöresel mutfak hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden bu platform, Kahramanmaraş’ın gastronomi alanındaki turizm potansiyeline de büyük bir ivme kazandıracak.

29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da KAFUM Fuar Alanı’nda kapılarını açacak olan bu renkli ve lezzet dolu festivale tüm vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.