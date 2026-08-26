Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde sürdürdüğü yatırım ve hizmet atağına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânlarına kavuşması, kamu hizmetlerinin ise modern ortamlarda sunulması amacıyla çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu kez Göksun ilçesinde önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Daha önce Göksun Devlet Hastanesi’nde asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, şimdi de ilçede yapımı tamamlanarak hizmete alınan yeni Göksun Kaymakamlık binasının çevresinde çalışma başlattı.

Kaymakamlık Binasına Konforlu Ulaşım ve Otopark

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni kamu hizmet binasının ulaşım altyapısı baştan aşağı yenileniyor.

Kaymakamlık binasına ulaşımı sağlayan güzergâhlar sıcak asfaltla kaplanıyor.

Vatandaşların ve kamu personelinin kullanımına sunulan otopark alanı modern ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Gerçekleştirilen bu altyapı hamlesiyle, hem hizmet binasına ulaşım son derece kolaylaşırken hem de bölgedeki trafik ve park düzeni güvenli bir yapıya bürünüyor.

Peyzaj ve Çevre Düzenlemesiyle Estetik Görünüm

Çalışmaları yalnızca yol ve asfalt uygulamasıyla sınırlı tutmayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kaymakamlık binası çevresinde estetik dokunuşlara da imza atıyor. Eş zamanlı olarak yürütülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sayesinde, kamu hizmet binasının çevresi Göksun'a yakışır modern, düzenli ve yeşil bir görünüme kavuşturuluyor.