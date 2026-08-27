Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, coşku dolu etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fuarın 26’ncı gününde KAFUM Fuar Alanı, Türk pop müziğinin sevilen ismi Semicenk’i ağırladı. Saatler öncesinden alanı dolduran binlerce vatandaş, unutulmaz bir müzik ziyafetine şahitlik etti.

KAFUM’da 150 Bin Kişi Hep Bir Ağızdan Söyledi

Konser saati yaklaştıkça KAFUM Fuar Alanı’ndaki yoğunluk doruk noktasına ulaştı. Her yaştan Kahramanmaraşlının akın ettiği alanda 150 binin üzerinde müziksever bir araya geldi. Semicenk’in sahneye çıkışıyla birlikte coşku tavan yaptı.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan başarılı sanatçı; "Sende Kalmış", "Üzülmedim Ki", "Vur Beni", "Sebepsiz Ayrılık" ve "Geçiyor Zaman" gibi dillerden düşmeyen hit parçalarını seslendirdi. Konser boyunca binlerce kişinin telefon ışıklarıyla yarattığı görsel şölen, KAFUM’u dev bir koroya dönüştürdü. Bu dev katılım, Ağustos Fuarı’nın şimdiye kadar kırılan en büyük seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

Semicenk’ten Kahramanmaraş İtirafı: "Tarhana, Dondurma ve Fıstık Ezmesine Bayılıyorum!"

Sahne öncesinde basın mensuplarının ve hayranlarının sorularını yanıtlayan Semicenk, Kahramanmaraş’a duyduğu hayranlığı gizlemedi. Şehrin tarihine ve lezzetlerine olan sevgisini dile getiren ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: