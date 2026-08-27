İtalya’nın Taranto kentinde tüm heyecanıyla devam eden 20. Akdeniz Oyunları, Kahramanmaraş’tan gelen gurur dolu bir haberle sarsıldı. Milli sporcumuz Safiye Temizdemir, sergilediği üstün performans ve muazzam soğukkanlılıkla uluslararası arenada Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Elemelerden Zirveye: Rakiplerini Tek Tek Geride Bıraktı

Atıcılık branşı Kadınlar Trap kategorisinde podyuma çıkan Kahramanmaraşlı milli atıcı Safiye Temizdemir, yarışmanın başından sonuna kadar üstün bir grafik çizdi:

Elemeleri harika bir performansla 118 puan toplayarak ilk sırada tamamlayan milli sporcumuz, finale büyük bir avantajla yükseldi.

Final mücadelesinde de nefesleri kesen Temizdemir, topladığı 28 puanlık dereceyle tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Zorlu organizasyonu zirvede tamamlayan başarılı sporcu, altın madalyanın sahibi olarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

Türk Atıcılık Tarihine Altın Harflerle Yazıldı

Safiye Temizdemir’in elde ettiği bu muazzam zafer, sadece kazanılan bir madalyadan çok daha fazlası anlamına geliyor. Kahramanmaraşlı milli sporcu, Akdeniz Oyunları tarihinde Atıcılık Kadınlar Trap kategorisinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

Şampiyonluğun ardından büyük bir coşku yaşayan Temizdemir, törende İstiklal Marşımızı okutarak hem memleketi Kahramanmaraş’a hem de tüm Türkiye’ye unutulmaz ve gurur dolu bir gece yaşattı.