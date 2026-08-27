Festivalin en dikkat çekici özelliği ise 500 TL giriş ücreti karşılığında Blueland Lunapark’taki tüm oyuncaklardan sınırsız yararlanma imkânı sunulması. Ziyaretçiler, lunaparkın tüm eğlence araçlarından sınırsız şekilde faydalanırken, festival kapsamında düzenlenecek konserleri de ücretsiz izleyebilecek.

Konser alanına girişler Blueland Lunapark üzerinden gerçekleştirilecek. Kişi başı 500 TL giriş ücretiyle sınırsız lunapark eğlencesi sunulurken, dört gün boyunca sahne alacak 6 sanatçının konserleri için ayrıca herhangi bir ücret alınmayacak.

Festival kapsamında 3 Eylül saat 21.30’da Serkan Nişancı, 4 Eylül saat 21.30’da PAU sahne alacak. Festivalin üçüncü günü olan 5 Eylül’de saat 21.00’de Kurtuluş Kuş, saat 22.30’da ise Kubilay Karça müzikseverlerle buluşacak. Festivalin final günü 6 Eylül’de saat 21.00’de Canbay & Wolker, saat 22.30’da ise Burak Bulut sahneye çıkacak.

Dört gün boyunca müzik ve eğlencenin bir arada yaşanacağı Gençlik Festivali, 3-4-5 ve 6 Eylül tarihlerinde Blueland Konser Alanı’nda gerçekleştirilecek.