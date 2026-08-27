Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş’ı sporun her branşında söz sahibi bir şehir haline getirmek amacıyla hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanı sıra, kentte spor ve sporcuların gelişimine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda farklı branşlarda elde edilen başarıların arasına kadın voleybolunda da yeni başarılar ekleniyor. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de sergilediği başarılı performansla 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 15. Grup’ta Kahramanmaraş’ı temsil edecek olan takım, yeni sezonda daha üst sıraları hedefliyor.

Kadro Yeni Transferlerle Güçlendirildi

2. Lig’de mücadele edecek yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, önemli isimleri renklerine bağladı. Esra Vural, Azra Gedikbaş, Zeynep Ünle, Melisa Sevinç, Aleyna Çelik ve Ayşegül Külüşlü’nün transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendiren Büyükşehir Belediyespor, deneyimli oyuncularla genç yetenekleri aynı takımda buluşturdu.

Altyapıdan A Takıma 5 Yeni Oyuncu

Büyükşehir Belediyespor’un yeni sezon yapılanmasında dikkat çeken bir diğer unsur ise altyapıya verilen önem oldu. Kulübün altyapısında yetişen Zeynep Su Demir, Esra Armağan Kavak, Hiranur Demircan, Zeynep Nur Türk ve Büşra Güler, gösterdikleri performansla A takım kadrosuna yükseltildi. Böylece transferlerle güçlendirilen kadronun yanı sıra altyapıdan yetişen genç sporculara da A takım seviyesinde forma şansı sunularak Kahramanmaraş’ın voleyboldaki geleceğine yatırım yapılmış oldu.

2. Lig Maratonunun İlk Antrenmanı Gerçekleştirildi

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 15. Grup’ta Kahramanmaraş’ı temsil edecek Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirerek 2. Lig maratonunun startını verdi. Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmanda yeni transferler, mevcut oyuncular ve altyapıdan A takıma yükselen genç sporcular ilk kez bir araya geldi. Baş Antrenör Eylül Yanık yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada oyuncular, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanında teknik ve fiziksel çalışmalara ağırlık verilirken takımın yeni sezona en iyi şekilde hazırlanması hedefleniyor. Baş Antrenör Eylül Yanık’ın kontrolünde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig’de mücadele edeceği yeni sezon için çalışmalarına resmen başlamış oldu.

Hedef: Kahramanmaraş’ı 2. Lig’de Başarıyla Temsil Etmek

Bölgesel Amatör Lig’de elde ettiği başarılı sonuçların ardından 2. Lig’e yükselen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda da ortaya koyacağı performansla Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Yeni transferlerle güçlenen kadro ve altyapıdan A takıma kazandırılan genç oyuncularla sezon hazırlıklarına başlayan Büyükşehir Belediyespor, Kahramanmaraş’ın voleyboldaki yükselişini sürdürmek ve 2. Lig’de başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam edecek.