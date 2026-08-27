Fatih Yenibertiz Sekiz Oniki Kurs Merkezi tarafından yaz kurslarına katılan öğrencilere yönelik özel bir konser programı düzenlendi. Yoğun geçen yaz kurs programının ardından öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe veliler de davet edildi. Konser programında öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Burak Gök’ün seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik eden katılımcılar, gecenin ilerleyen saatlerinde müzik ve eğlencenin tadını çıkardı.

Kurs müdürü Fatih Yenibertiz, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Gelecekleri için yoğun şekilde ders çalışan öğrencileri motive etmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Yenibertiz, öğrencilerin hem eğitim hayatlarında hem de sosyal yaşamlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Fatih Yenibertiz Sekiz Oniki Kurs Merkezi’nin düzenlediği Yaz Kursu Konseri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için eğlenceli ve unutulmaz bir akşam olarak hafızalarda yer aldı.