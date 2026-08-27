Kahramanmaraş’ta yaz sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte mutfaklarda geleneksel kış hazırlığı telaşı başladı. Kent mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan ve her yıl bu dönemde büyük talep gören acur, tezgâhlardaki yerini alarak vatandaşların akınına uğradı.

Kilogramı 100 TL’den Satışa Sunuldu

Tarlalardan özenle toplanarak semt pazarlarına ve manav raflarına getirilen taze acurlar, büyüklük ve kalitelerine göre ayrılarak kilogramı 100 TL’den satışa çıkarıldı. Fiyatları bütçelerine uygun bulan Kahramanmaraşlı vatandaşlar, kış sofralarını süsleyecek turşuları hazırlamak için tezgâhların yolunu tuttu.

Kahramanmaraş Sofralarının Olmazsa Olmazı: Acur Turşusu

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan acur turşusu, Kahramanmaraş mutfağında ayrı bir yere sahip.

Taze acurlar iyice temizlendikten sonra su, kaya tuzu, sirke ve bol sarımsakla kavanozlara ya da bidonlara diziliyor.

Belirli bir süre fermente olmaya bırakılan acur turşusu; kıtır yapısı ve kendine has ekşi aromasıyla dikkat çekiyor.

Özellikle sıcak yemeklerin, bulgur pilavının ve kuru fasulyenin yanında en çok tercih edilen lezzetlerin başında geliyor.

Acurun kilogram fiyatının 100 TL olarak belirlenmesiyle birlikte pazarlardaki kışlık alışveriş hareketliliği doruk noktasına ulaştı. Vatandaşlar kış aylarında afiyetle tüketmek üzere turşularını kurmaya devam ediyor.