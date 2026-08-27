Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel Ağustos Fuarı, 26’ncı gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.

Çocuklara yönelik oyun alanlarından çeşitli etkinliklere kadar birçok seçeneğin sunulduğu fuarda, özellikle minik ziyaretçiler keyifli anlar yaşıyor.

Aileler çocuklarıyla birlikte oyun ve eğlence alanlarında keyifli vakit geçirerek, yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

Fuar alanındaki etkinlik ve oyun alanlarında kaliteli zaman geçiren çocuklar, arkadaşları ve aileleriyle fuar alanına gelerek oyun alanlarında doyasıya eğleniyor.

Fuardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten çocuklar, Ağustos Fuarı’nın her yıl düzenlenerek geleneksel şekilde devam etmesini istedi.

Farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getiren Geleneksel Ağustos Fuarı, 20’nci gününde de ilk günkü coşkusunu korurken, ağustos ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.