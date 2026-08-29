Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Narlı-Gaziantep yolu üzerinde ÇUKOBİRLİK önünde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı.



Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan kişiler araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kazazedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan kazazedeler sağlık ekiplerine teslim edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan D.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada ağır yaralanan E.Y. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hayatını kaybeden D.Y.’nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.