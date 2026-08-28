KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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Bu kapsamda 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA