Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak, yöresel ürünlerin markalaşmasına katkı sağlamak ve yerel üreticileri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Peynir Festivali, Geleneksel Ağustos Fuarı’nın düzenlendiği KAFUM’da vatandaşlarla buluştu.

Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinden gelen peynir üreticilerinin stant açtığı festivalde, yöreye özgü çeşitli peynirler tanıtıldı. Vatandaşlar ürünleri inceleyip tatma fırsatı bulurken, üreticilerden peynirlerin üretim süreçleri ve özellikleri hakkında bilgi aldı.

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım Ve Orman Köyişleri Komisyon Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 20 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun her geçen yıl daha da donanımlı hale geldiğini ifade etti.