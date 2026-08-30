AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, kent genelinde gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında Onikişubat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Şahin, Necip Fazıl Parkı’nda bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek kent ve ilçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parkta vakit geçiren vatandaşları selamlayan Şahin, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, Onikişubat ilçesinin ihtiyaçları ve gündeme ilişkin beklentilerini Milletvekili Şahin’e aktardı. Şahin de kendisine iletilen konular hakkında vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarete Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tufan da katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, vatandaşların gündeme getirdiği konuların yanı sıra Onikişubat ilçesinin ihtiyaçları ve Kahramanmaraş’ın geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Mehmet Şahin’in saha ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla doğrudan bir araya gelerek kent gündemine ilişkin görüş ve önerileri dinlediği belirtildi.