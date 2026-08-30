Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel ürünlerin markalaşmasını sağlamak ve yerel üreticileri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Peynir Festivali, Geleneksel Ağustos Fuarı’nın adresi KAFUM’da gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinden gelen peynir üreticilerinin stant açtığı festivalde, çeşitli yöresel peynirler vatandaşların beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler ürünleri tatma fırsatı bulurken üreticilerden peynirlerin özellikleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise Kahramanmaraş’ın önemli değerlerinden biri olan Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 20 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.