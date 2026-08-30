Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel ürünleri markalaştırmak ve yerel üreticileri tüketiciyle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Peynir Festivali, Geleneksel Ağustos Fuarı’nın gerçekleştirildiği KAFUM’da vatandaşlarla buluştu.

Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinden gelen üreticilerin stant açtığı festivalde, yöresel peynir çeşitleri tanıtılırken vatandaşlara ürünleri tatma ve üreticilerden bilgi alma fırsatı sunuldu.

Festivali 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan ve Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu da ziyaret etti. Şehir protokolü, festival alanında kurulan stantları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti. Ürünler hakkında bilgi alan protokol üyeleri, üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Festivalin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Peynir Festivali’nin Kahramanmaraş’ın kadim değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.