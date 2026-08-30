Konya Akşehir Öğretmen Okulu’nun 1975 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 50. yıl dönümünü Kahramanmaraş’ta düzenlenen özel buluşmayla kutladı.

Yarım asır önce aynı okul sıralarında başlayan dostluklarını aradan geçen yıllara rağmen sürdüren mezunlar, 50. yıl buluşması için Kahramanmaraş’ı tercih etti.

Farklı illerde yaşayan mezunlar, yıllar boyunca çeşitli şehirlerde bir araya gelerek arkadaşlıklarını ve okul yıllarına ait anılarını yaşatmaya devam etti. Bu kez ise yarım asırlık dostlukların buluşma noktası Kahramanmaraş oldu.

50. yıl buluşması kapsamında Kahramanmaraş’a gelen mezunlar, gün boyunca şehrin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi.

Birbirleriyle hasret gideren mezunlar, ziyaret ettikleri bölgelerde Kahramanmaraş’ın tarihi dokusunu ve şehir kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Geziler sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren mezunlar, geçmişten günümüze uzanan dostluklarını bir kez daha pekiştirdi.

Gün boyunca birlikte vakit geçiren grup, akşam saatlerinde ise bir restoranda düzenlenen buluşmada bir araya geldi.

Restorandaki programda mezunlar, 1975 yılında başlayan okul yıllarını ve aradan geçen 50 yılda yaşadıkları anıları birbirleriyle paylaştı.

Aynı okul sıralarında başlayan arkadaşlıkların bugün hâlâ devam etmesinin mutluluğunu yaşayan mezunlar, geçmiş günleri yad ederek bol bol sohbet etti.

50 yıl önce öğretmen okulunda başlayan dostluklarını farklı şehirlerdeki buluşmalarla yaşatan mezunlar, 50. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta bir araya gelerek yarım asırlık arkadaşlıklarını yeniden tazeledi.