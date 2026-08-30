Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, düzenlenen resmi törenlerle kutlandı.

Kent protokolü, askeri erkân ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programın ilk adresi Atatürk Anıtı oldu. Burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından program Kahramanmaraş Şehitliği’nde devam etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek mezarlara karanfiller bıraktı.

Şehitlikte gerçekleştirilen programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapılan törende, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanları ile vatan uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Kahramanmaraş’taki 30 Ağustos programları, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde devam etti.