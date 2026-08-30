Onikişubat Belediyesi’nin hizmet filosuna kazandırdığı yeni araç ve iş makineleri düzenlenen programla tanıtıldı. Programa katılan AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, belediyelerin teknik ve operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesinin vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağını vurguladı.

Onikişubat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yeni Hizmet Araçları Tanıtım Programı, Kahramanmaraş protokolü, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye yöneticileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, yaptığı konuşmada belediyelerin güçlü araç ve iş makinesi filosuna sahip olmasının yalnızca rutin hizmetler açısından değil, afet ve acil durumlarda da büyük önem taşıdığını belirtti.

Belediyelerin kendi araç ve ekipman altyapılarını güçlendirmesinin hizmet sürekliliğinin yanı sıra olası afet ve acil durumlara hazırlık bakımından da önemli bir kazanım olduğunu kaydeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve ekibine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Tanıtımı gerçekleştirilen yeni araç ve iş makinelerinin programın katılan AK APrti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ise AK Parti Belediyeciliğinin her zaman hizmet odaklı olduğunu vurguladı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediyesi’nin hizmet filosuna kazandırdığı yeni araçların ilçe açısından önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Yeni hizmet filosuyla birlikte belediyenin temizlik, ulaşım, altyapı, üstyapı ve diğer saha çalışmalarındaki kapasitesinin artırılması hedefleniyor.