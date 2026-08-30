Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Soner Sarıkabadayı konseriyle devam etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Geleneksel Ağustos Fuarı kapsamında KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen konsere on binlerce vatandaş katıldı. Konser öncesinde dolmaya başlayan alan, etkinliğin başlamasıyla birlikte tamamen doldu.

Sahneye çıkan Kahramanmaraşlı sanatçı Soner Sarıkabadayı, sevilen şarkılarını hemşehrileri için seslendirdi.

Müzikseverler, Sarıkabadayı’nın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, konser alanında renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu müzik ve eğlenceyle bir arada yaşadı.

Kahramanmaraşlı sanatçının hemşehrileriyle buluştuğu konser, büyük ilgi gördü.

On binlerce kişinin katıldığı Soner Sarıkabadayı konseri, Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının en yoğun katılımlı ve renkli etkinliklerinden biri oldu.