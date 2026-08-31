31 Ağustos Pazartesi günü ilimiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra ise yer yer parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre; Andırın, Geben, Suçatı, Bertiz, il merkezinin doğu kısımları, Düldül Dağı çevresi, Türkoğlu'nun yüksek mahalleleri ve Binboğa Dağları çevresinde dar alanlı ve kısa süreli yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Kurutmalık İşi Olan Vatandaşlara Önemli Uyarı Açık alanda tarhana, salça veya kurutmalık hazırlığı yapan vatandaşlarımızın gün boyunca gökyüzünü sürekli takip etmeleri öneriliyor. Yağışların yerel karakterde olması nedeniyle bölgesel olarak aniden bastırabileceği hatırlatıldı.

İlçe İlçe Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar Gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının bölge genelinde şu seviyelerde seyretmesi tahmin ediliyor:

Güney İlçeleri: Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık’ta 33-34°C

Kuzey İlçeleri: Afşin, Elbistan, Çağlayancerit ve Ekinözü’nde 29-31°C; Göksun ve Nurhak’ta 28°C

Andırın Çevresi: 26°C civarında Başkan Görgel: “Kahramanmaraş’ın her bir değerini gelecek nesillere aktaracağız” İçeriği Görüntüle

Rüzgar ve Orman Yangını Uyarısı Rüzgarın il genelinde kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Yetkililer, mevsim şartları nedeniyle oluşabilecek orman yangını riskine karşı tüm vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.