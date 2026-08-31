Afşin’de Kadın Cinayeti ve İntihar: Eski Eşini Öld*rüp Yaşamına Son Verdi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trajik olayda bir kişi, kısa süre önce boşandığı eski eşini ruhsatsız tabancayla vurarak öld*rdü, ardından aynı silahla hayatına son verdi.

Olay Yeri Yeşilyurt Mahallesi

Edinilen bilgilere göre olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak’ta yer alan bir ikamette gerçekleşti. A.K., henüz bilinmeyen bir nedenle boşandığı eski eşi A.O. ile karşı karşıya geldi. Yanında bulunan ruhsatsız tabancayı çıkaran A.K., A.O.’ya ateş açtı.

Olay Yerinde Hayatlarını Kaybettiler

Silah sesleri üzerine durumun bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kurşunların hedefi olan A.O.’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Eski eşini vurduktan sonra aynı silahı kendine doğrultarak ateşleyen A.K.’nin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

1 Ay Önce Boşanmışlardı

Olayla ilgili ortaya çıkan detaylarda A.K. ile A.O.’nun yaklaşık 1 ay önce resmi olarak boşandıkları öğrenildi.

Güvenlik güçleri evde ve sokakta geniş çaplı olay yeri incelemesi gerçekleştirdi. A.O. ve A.K.’nin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.