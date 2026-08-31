Peki, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmayı Yaay platformundan izleme detayları haberimizde...

TFF Nesine 2. Lig’deki temsilcimiz Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk haftasında taraftarı önünde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geliyor. Sezonun açılış maçında puan kaybına tahammülü olmayan kırmızı-beyazlı ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler "İstiklalspor maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Maç hangi kanalda canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasındaki mücadele 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Kahramanmaraş’ta taraftar desteğiyle sahaya çıkacak olan temsilcimizin maçı saat 16.00’da başlayacak.

Karşılaşma: Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor vs Beyoğlu Yeni Çarşı

Tarih: 6 Eylül 2026 Pazar

Saat: 16:00

Şehir / Stadyum: Kahramanmaraş / Akdo Park Stadyumu

İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı Hangi Kanalda? Yaay Canlı İzle

Kahramanmaraşlı futbolseverlerin ve spor kamuoyunun merakla beklediği yayın kanalı belli oldu. Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşması Yaay platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi naklen takip etmek isteyen taraftarlar, mobil cihazlarına veya akıllı cihazlarına Yaay uygulamasını indirerek ya da web platformu üzerinden oturum açarak karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Kahramanmaraş’ta Hedef Akdo Park’ta 3 Puan

Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Akdo Park Stadyumu’nda oynanacak zorlu maçta galibiyet hedefliyor. Teknik heyet yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Beyoğlu Yeni Çarşı engelini kayıpsız geçerek taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor.