Togg’un En Ulaşılabilir Modeli T6X Sahneye Çıktı: Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg, C-SUV modeli T10X ve sedan modeli T10F’in ardından model yelpazesine ekleyeceği yeni üyesi T6X'i tanıttı. Şehir içi kullanım odaklı daha kompakt yapısı ve uygun fiyat hedefiyle geliştirilen yeni T6X, elektrikli araç piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına hazırlanıyor.

Erişilebilir Fiyat ve Destekleyici Kampanyalar Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından yapılan açıklamalarda, T6X modelinin geliştirilme sürecinde temel odak noktasının "erişilebilirlik" olduğu vurgulandı. Cari piyasa şartlarına kıyasla çok daha hesaplı bir fiyat etiketi sunulacağını belirten Tosyalı, alım gücünü destekleyecek özel finansman ve kampanya süreçlerinin de devreye alınacağını müjdeledi. Markanın yıl başında belirlediği 1 milyon 300 bin TL bandındaki rekabetçi fiyat hedefini koruduğu ifade ediliyor.

Sipariş ve Teslimat Takvimi Netleşti Geniş kitleleri gelişmiş yerli otomobil teknolojisiyle buluşturmayı hedefleyen T6X için takvim de resmiyet kazandı.

Talep Toplama: 2027 yılı Haziran ayı itibarıyla araç için ön siparişler ve talepler toplanmaya başlanacak. Kriptoda Teknik Analize Giriş: Mum Çubukları ve Daha Fazlası! İçeriği Görüntüle

Teslimat Süreci: Üretimi tamamlanan T6X modellerinin ilk teslimatları ise yine 2027 Haziran sonu itibarıyla yapılarak araçlar yollardaki yerini alacak.

Şehir içi sürüş dinamiklerine uygun yenilikçi tasarımı, genç sürücüler ve ilk kez elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için cazip fiyat politikasıyla T6X’in otomotiv pazarında büyük ilgi görmesi bekleniyor.