Türkiye genelinde haftalardır etkisini sürdüren uzun soluklu sıcak hava dalgası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin haritalarına göre, yarından itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayacak olan serin ve yağışlı hava dalgası tüm ülkeye yayılacak. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşleri ve kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları acil durumlara karşı uyardı.

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’den Giriş Yapıyor

Yarın itibarıyla Marmara, Ege ve Batı Karadeniz üzerinden ülkeye giriş yapacak olan yeni sistem, beraberinde sağanak yağışları ve kuvvetli rüzgarları getirecek. Sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde hissedilir derecede düşerken, termometrelerdeki ani değişim dikkat çekiyor.

Batı bölgelerinde saatteki hızı 40 ila 60 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgarların, yağış anında fırtınaya ve yer yer toz taşınımına yol açabileceği bildirildi.

Hafta Sonu Sağanak Yağış

Cumartesi ve pazar günleri etki alanını iyice genişletecek olan yağışlı sistem; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanaklara dönüşecek. Cumartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalırken, meteoroloji yetkilileri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ne Zaman Bitecek?

Yağışlı sistemin pazartesi gününden itibaren ülkeyi terk ederek doğuya doğru kayması, hafta ortasına doğru ise yurdun genelinde güneşin yeniden yüzünü göstermesi bekleniyor. Ancak sıcaklıklar bir süre daha mevsim normalleri civarında seyredecek.