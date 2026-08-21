Kısa ve Öz Cuma Mesajları
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Rabbim, gönlünüzden geçen tüm güzel duaları kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.
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Huzur ve bereket dolu hayırlı Cumalar dilerim.
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Cumanın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı nurlu Cumalar.
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Allah, tüm ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı Cumalar.
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Avuçlarınızda sakladığınız tüm duaların hayra dönüşmesi dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.
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Rabbim günahlarımızı bağışlasın, dualarımızı kabul buyursun. Hayırlı Cumalar.
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Yüreğinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın. Mübarek Cumanız kutlu olsun.
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Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle..
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Her yokuşun ardında bir kolaylık, her duanın sonunda bir hayır vardır. Hayırlı Cumalar.
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Dualarınızın kabul olduğu, nurlu ve bereketli bir cuma dilerim.
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Gönlünüz ferah, rızkınız bol, cumanız mübarek olsun.
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Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
Anlamlı ve Dualı Cuma Mesajları
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Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat bana. Hayırlı, huzurlu Cumalar dilerim.
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Rabbim nefsimize celaliyle, kalbimize cemaliyle, hayatımıza hikmetiyle, hatalarımıza rahmetiyle yardım etsin. Mübarek Cumanız hayırlara vesile olsun.
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Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Rabbim, hakkımızda en hayırlı kapıları aç. Dualarımızın kabul olduğu bir gün olsun. Hayırlı Cumalar.
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Ey gecenin sahibi! Kudretinle gündüzü geceyle örttüğün gibi, rahmetinle de hatalarımızı ve günahlarımızı ört. Cumamız mübarek olsun.
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Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi Yüce Mevlam, kalbinize huzur, hanenize bereket versin.
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Rabbim, kalbimizi inancımızla, evimizi huzurumuzla, ömrümüzü rızanla süsle. Hayırlı ve bereketli Cumalar.
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Duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde, Allah bütün darda kalanların yardımcısı olsun.
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Gönlünüzdeki dertleri sevince, gözyaşlarınızı tebessüme dönüştürsün Yüce Allah. Cumanız mübarek olsun.
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Hayatınız boyunca iyiliklerle karşılaşacağınız, huzur dolu bir gün dilerim. Hayırlı Cumalar.
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Allah'ım bizi sevdiklerimizden ayırma, dualarımızı makbul eyle. Cumamız mübarek olsun.
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Sıkıntılarımızın son bulduğu, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bir gün dileğiyle.
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Rabbim, dualarımızı kabul olunacak makamda eylesin. Hayırlı nurlu Cumalar dilerim.
Uzun Cuma Mesajları
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Bu mübarek Cuma gününde Rabbim, yüreğimizdeki tüm duaları kabul eylesin. Gönlümüzü huzurla, evimizi bereketle, hayatımızı güzelliklerle doldursun. Bu özel gün, bizi hayırlara vesile olacak güzel insanlarla karşılaştırsın, sıkıntılarımızı giderip sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür nasip etsin. Hayırlı ve bereketli bir Cuma diliyorum.
- Cumanın rahmetiyle gönlümüzün ferahladığı, dualarımızın kabul olduğu, ruhumuzun huzur bulduğu bir gün olsun. Rabbim, bu mübarek günün hürmetine sevdiklerimize ve bize sağlık, afiyet, huzur versin. Kalbimizdeki tüm iyi niyetler Allah katında kabul bulsun. Hayırlı nurlu Cumalar.
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Gecenin karanlığından gündüzün aydınlığına ulaştıran Rabbimiz, bu mübarek Cuma hürmetine içimizdeki karanlıkları ferahlığa çevirsin. Evinizden bereket, sofranızdan bolluk, kalbinizden iman eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür geçirmeniz dileğiyle Cumanız mübarek olsun.
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Hayatın koşturmacası içinde yorulan ruhlarımızı dinlendiren, dualarımızla bizi Rabbimize yakınlaştıran bu mübarek gün hepimize umut olsun. Allah yapacağınız tüm hayırları, edeceğiniz duaları kendi katında kabul buyursun. Hayırlı, huzurlu ve bereketli Cumalar dilerim.
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