Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Dualarınızın kabul olduğu, nurlu ve bereketli bir cuma dilerim.

Her yokuşun ardında bir kolaylık, her duanın sonunda bir hayır vardır. Hayırlı Cumalar.

Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle..

Yüreğinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın. Mübarek Cumanız kutlu olsun.

Avuçlarınızda sakladığınız tüm duaların hayra dönüşmesi dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.

Allah, tüm ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı Cumalar.

Cumanın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı nurlu Cumalar.

Rabbim, gönlünüzden geçen tüm güzel duaları kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.

Sıkıntılarımızın son bulduğu, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bir gün dileğiyle.

Allah'ım bizi sevdiklerimizden ayırma, dualarımızı makbul eyle. Cumamız mübarek olsun.

Duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde, Allah bütün darda kalanların yardımcısı olsun.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi Yüce Mevlam, kalbinize huzur, hanenize bereket versin.

Ey gecenin sahibi! Kudretinle gündüzü geceyle örttüğün gibi, rahmetinle de hatalarımızı ve günahlarımızı ört. Cumamız mübarek olsun.

Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Rabbim, hakkımızda en hayırlı kapıları aç. Dualarımızın kabul olduğu bir gün olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat bana. Hayırlı, huzurlu Cumalar dilerim.

Bu mübarek Cuma gününde Rabbim, yüreğimizdeki tüm duaları kabul eylesin. Gönlümüzü huzurla, evimizi bereketle, hayatımızı güzelliklerle doldursun. Bu özel gün, bizi hayırlara vesile olacak güzel insanlarla karşılaştırsın, sıkıntılarımızı giderip sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür nasip etsin. Hayırlı ve bereketli bir Cuma diliyorum.

Cumanın rahmetiyle gönlümüzün ferahladığı, dualarımızın kabul olduğu, ruhumuzun huzur bulduğu bir gün olsun. Rabbim, bu mübarek günün hürmetine sevdiklerimize ve bize sağlık, afiyet, huzur versin. Kalbimizdeki tüm iyi niyetler Allah katında kabul bulsun. Hayırlı nurlu Cumalar.

Gecenin karanlığından gündüzün aydınlığına ulaştıran Rabbimiz, bu mübarek Cuma hürmetine içimizdeki karanlıkları ferahlığa çevirsin. Evinizden bereket, sofranızdan bolluk, kalbinizden iman eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür geçirmeniz dileğiyle Cumanız mübarek olsun.