Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda araç trafiği yoğunlaşırken, güvenli yolculuk için araç bakımının önemi bir kez daha gündeme geldi. Uzun yola çıkmaya hazırlanan sürücülerin, yola çıkmadan önce araçlarının genel durumunu mutlaka kontrol ettirmesi gerekiyor.

Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkisiyle araçlarda meydana gelebilecek arızalar, uzun yolculuklarda hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi risk oluşturabiliyor.

Uzun Yola Çıkmadan Önce Bu Parçaları Kontrol Ettirin

Uzmanlar, uzun yol öncesinde özellikle motor yağı, soğutma suyu, fren sistemi, lastikler ve akünün kontrol edilmesini öneriyor. Motor yağının seviyesinin ve durumunun kontrol edilmesi, motorun yüksek sıcaklıklarda sağlıklı çalışması açısından önem taşıyor. Bunun yanı sıra soğutma sistemindeki eksiklikler de sıcak havalarda motorun aşırı ısınmasına neden olabiliyor.

Fren sisteminin kontrolü ise güvenli sürüşün en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sıcak Havalarda Lastiklere Dikkat

Yaz aylarında uzun yola çıkacak sürücülerin en fazla dikkat etmesi gereken noktalardan biri de lastikler.

Uzmanlar, yolculuk öncesinde lastiklerin hava basıncı, diş derinliği ve genel durumunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Aşınmış veya hasarlı lastiklerle uzun yola çıkılması, özellikle yüksek hızlarda ciddi kazalara yol açabilecek riskler arasında bulunuyor.

Ayrıca araç üreticisinin belirlediği lastik basınç değerlerine uyulması da yakıt tüketimi ve yol güvenliği açısından önem taşıyor.

Akü ve Sıvı Seviyeleri de Kontrol Edilmeli

Uzun yolculuk öncesinde akünün durumu da kontrol edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Özellikle eski veya performansı düşmüş aküler, uzun yolculuklarda beklenmedik arızalara neden olabilir.

Cam suyu, fren hidroliği ve diğer sıvıların seviyelerinin kontrol edilmesi de yolculuk sırasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Kısa Bir Bakım Büyük Sorunların Önüne Geçebilir

Uzmanlara göre yola çıkmadan önce yapılacak kısa bir araç kontrolü, yolculuk sırasında meydana gelebilecek daha büyük sorunların önüne geçebilir.

Özellikle yüksek sıcaklıklarda motor ve lastik kaynaklı arızaların daha ciddi sonuçlara neden olabileceği belirtilirken, sürücülerin araçlarının bakımını ihmal etmemesi isteniyor.

Tatiliniz Yolda Yarım Kalmasın

Tatil planlarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için sürücülerin yalnızca yol güzergâhını değil, araçlarının durumunu da önceden planlaması gerekiyor.

Uzmanların sürücülere mesajı ise net:

Yola çıkmadan önce aracınızı kontrol ettirin, eksiklerini giderin ve güvenli bir yolculuk için aracınızı yola hazır hale getirin.