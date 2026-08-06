Sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren zam haberi duyuruldu. Yüksek enflasyon ve maliyet artışları sigara fiyatlarına yansımaya devam ederken, popüler sigara gruplarından biri olan JTI ürünlerine zam geldiği açıklandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın duyurduğu yeni tarifeye göre, gruptaki tüm sigaralara 10 TL artış yansıtıldı.

En Ucuz Sigara 115 TL, En Pahalı Sigara 130 TL Oldu

Yapılan 10 TL'lik zammın ardından JTI bünyesindeki markaların yeni satış rakamları netleşti. Güncellenen tarifeye göre gruptaki en düşük sigara fiyatı 115 TL'ye yükselirken, özel seriler ve ince (slims) ürünlerde fiyatlar 130 TL'ye kadar çıktı.

5 Ağustos 2026 Güncel JTI Sigara Fiyat Listesi

Yeni zamlı tarifeyle birlikte raflardaki yerini alan güncel liste şu şekilde sıralandı:

Winston Grubu Fiyatları

Winston Slender Q Line: 120,00 TL

Winston Slender & Slender Long: 120,00 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue: 120,00 TL

Winston: 125,00 TL

Winston Slims Q Line: 130,00 TL

Winston Slims: 130,00 TL

Winston Xsence: 130,00 TL

Camel Grubu Fiyatları

Camel Slims Q Line: 115,00 TL

Camel Slender: 115,00 TL

Camel Deep Blue: 115,00 TL

Camel Black & White: 120,00 TL

Camel Yellow & Brown: 120,00 TL

LD ve Monte Carlo Fiyatları

LD: 115,00 TL

LD Slims: 115,00 TL

Monte Carlo: 115,00 TL

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla geçerlilik kazanan bu yeni fiyat tarifesinin ardından, diğer sigara gruplarında da benzer bir fiyat revizyonu olup olmayacağı tütün mamulleri tüketicileri ve bayi esnafı tarafından yakından takip ediliyor.