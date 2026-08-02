Haftalık 45 saati aşan çalışma, genel olarak fazla çalışma kabul edilir. Her fazla çalışma saati için normal saatlik ücretin yüzde 50 artırılmış tutarı ödenir. Sözleşmedeki haftalık süre 45 saatin altındaysa, bu süreyi aşan ve 45 saate kadar devam eden çalışma ise yüzde 25 zamlı hesaplanır.

Fazla Mesai Nedir?

Fazla mesai, işçinin kanuni veya sözleşmeyle belirlenen çalışma süresinin üzerinde çalışmasıdır. Ancak işyerinde geç saatlere kadar kalmak, tek başına fazla mesai alacağının doğduğu anlamına gelmez. Haftalık toplam süre, ara dinlenmeleri, vardiya düzeni ve varsa denkleştirme uygulaması birlikte incelenmelidir.

4857 sayılı İş Kanunu bakımından genel haftalık çalışma süresi 45 saattir. Denkleştirme uygulanmayan standart bir çalışma düzeninde bu sınırın üzerindeki süreler fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Fazla Çalışma ile Fazla Sürelerle Çalışma Arasındaki Fark

Bu iki kavram sıkça birbirine karıştırılıyor. Oysa hesaplama oranları farklıdır. İş sözleşmesinde haftalık süre 40 saat olarak belirlenmişse, 40 ile 45 saat arasındaki bölüm fazla sürelerle çalışma; 45 saati aşan bölüm ise fazla çalışma sayılır.

Çalışma türü Süre ölçütü Ücret artışı Serbest zaman Fazla sürelerle çalışma Sözleşme süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışma Yüzde 25 Her saat için 1 saat 15 dakika Fazla çalışma Haftalık 45 saati aşan çalışma Yüzde 50 Her saat için 1 saat 30 dakika

Çalışma sürelerinin hangi durumlarda bu kapsama girdiğini daha ayrıntılı incelemek isteyenler, fazla mesai konusunda haftalık süreler, denkleştirme ve ispat yöntemlerini birlikte ele alan açıklamalardan yararlanabilir.

Haftalık 45 Saat Nasıl Hesaplanır?

Haftalık çalışma süresi belirlenirken yalnızca işyerine giriş ve çıkış saatleri arasındaki fark alınmaz. Yemek ve dinlenme molaları kural olarak çalışma süresinden düşülür. Buna karşılık mola adı altında gösterildiği hâlde işçinin fiilen çalışmaya devam ettiği sürelerin ayrıca değerlendirilmesi gerekebilir.

Bir haftanın bazı günlerinde uzun, diğer günlerinde kısa çalışılması mümkündür. Bu nedenle tek bir güne bakmak yanıltıcı olabilir. Yine de günlük çalışma süresinin genel olarak 11 saati aşamayacağı unutulmamalıdır.

Denkleştirme Fazla Mesai Hesabını Etkiler mi?

Denkleştirme, belirli bir dönem içinde bazı haftalarda daha uzun, bazı haftalarda daha kısa çalışılmasını sağlayan bir düzendir. Geçerli bir denkleştirme uygulamasında dönem sonundaki haftalık ortalama süre 45 saati geçmiyorsa, her yoğun hafta otomatik olarak fazla mesai doğurmayabilir.

Burada önemli olan, denkleştirmenin sonradan ücret ödememek amacıyla ileri sürülmemesidir. Tarafların anlaşması, uygulanan dönem ve günlük sınırlar birlikte kontrol edilmelidir.

Fazla Mesai Ücretine Kimler Hak Kazanır?

İş sözleşmesiyle çalışan bir kişi, işverenin talebi veya bilgisi kapsamında normal sürenin üzerinde çalışmış ve bunun karşılığını almamışsa fazla mesai ücreti talep edebilir. Aylık maaşla çalışmak bu hakkı kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

Pratikte şu unsurlar önem taşır:

Çalışmanın işverenin talimatı, bilgisi veya iş organizasyonu nedeniyle yapılması

Kanuni ya da sözleşmesel sürenin aşılması

Ücretin veya karşılık gelen serbest zamanın verilmemiş olması

Çalışma saatlerinin kayıtlar ve diğer delillerle ortaya konulabilmesi

Maaşlı Çalışanlar Fazla Mesai Alabilir mi?

Evet. Aylık ücret, normal çalışma süresinin karşılığıdır. İşçi haftalık 45 saatin üzerinde çalışıyorsa ve fazla çalışmanın ücrete dahil olduğuna ilişkin geçerli bir düzenleme yoksa, ayrıca fazla mesai ücreti doğabilir.

Uzaktan Çalışanların Fazla Mesai Hakkı Var mı?

Evden çalışmak, çalışma süresi kurallarını ortadan kaldırmaz. Mesai sonrasında düzenli toplantı yapılması, gece saatlerinde görev verilmesi veya sistem kayıtlarının kesintisiz çalışmayı göstermesi fazla çalışma iddiasını destekleyebilir.

Yine de yalnızca geç saatte gönderilmiş tek bir e-posta kesin sonuç için yeterli değildir. Mesajların sıklığı, görevin niteliği, teslim zamanı ve işverenin bu çalışmayı bilip bilmediği birlikte ele alınır.

Üst Düzey Yöneticiler Fazla Mesai Alabilir mi?

Bir çalışanın unvanında “müdür” veya “yönetici” yazması, fazla mesai hakkını otomatik olarak kaldırmaz. Kişinin çalışma saatlerini kendi belirleyip belirlemediği, üzerinde talimat veren başka bir yönetici bulunup bulunmadığı ve fiilî yetki alanı önemlidir.

Kimlere Fazla Çalışma Yaptırılamaz?

Mevzuat, sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle bazı çalışanları özel olarak korur. Genel çerçevede aşağıdaki kişilere fazla çalışma yaptırılması mümkün değildir veya ciddi sınırlamalara tabidir:

18 yaşını doldurmamış işçiler

Sağlık raporuyla fazla çalışmasının sakıncalı olduğu belirlenenler

Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçiler

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar

Sağlık kuralları nedeniyle günlük çalışması 7,5 saatle sınırlandırılan işlerde çalışanlar

Kanundaki istisnalar dışında yer altı maden işçileri

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Hesaplamanın ilk adımı saatlik brüt ücreti bulmaktır. Aylık ücretle çalışan ve standart çalışma düzenine tabi bir işçi için uygulamada sık kullanılan yöntem, aylık brüt ücretin 225 saate bölünmesidir.

Saatlik brüt ücret = Aylık brüt ücret ÷ 225

Bir saatlik fazla mesai ücreti = Saatlik brüt ücret × 1,5

Toplam fazla mesai ücreti = Zamlı saatlik ücret × Fazla çalışma saati

Örnek Fazla Mesai Hesaplaması

Aylık brüt ücreti 45.000 TL olan bir işçinin ay içinde toplam 12 saat fazla çalışma yaptığını varsayalım:

Saatlik brüt ücret: 45.000 ÷ 225 = 200 TL

Zamlı saatlik ücret: 200 × 1,5 = 300 TL

Toplam brüt fazla mesai ücreti: 300 × 12 = 3.600 TL

Bu sonuç brüt ve örnek niteliğindedir. Net ödeme; vergi, sigorta kesintileri, bordro dönemi ve ücretin yapısına göre değişebilir.

40 Saatlik Sözleşmede Hesaplama Nasıl Yapılır?

Haftalık çalışma süresi sözleşmede 40 saat olan bir işçi, belirli bir haftada 48 saat çalışmış olsun. İlk 5 saat yüzde 25 zamlı fazla sürelerle çalışma, sonraki 3 saat ise yüzde 50 zamlı fazla çalışma olarak hesaplanır.

Açıkçası, en fazla hata da burada yapılıyor. Sekiz saatin tamamına aynı oranı uygulamak yerine iki ayrı çalışma türünü ayırmak gerekir.

Cumartesi ve Pazar Çalışması Her Zaman Fazla Mesai midir?

Hayır. Bir işçinin cumartesi veya pazar günü çalışması tek başına fazla mesai sonucunu doğurmaz. Haftalık toplam çalışma süresi, sözleşmede kararlaştırılan çalışma günleri ve hafta tatilinin hangi gün olduğu birlikte değerlendirilir.

Örneğin haftanın başka bir gününde izin kullanan ve toplamda 45 saati aşmayan kişi için pazar çalışması otomatik olarak fazla mesai sayılmayabilir. Buna karşılık hafta tatilinde çalışma nedeniyle farklı bir ücret hakkı doğması mümkündür.

Resmî Tatil Çalışması ile Fazla Mesai Aynı Hak mıdır?

Ulusal bayram ve genel tatil çalışması ile fazla mesai aynı ücret kalemi değildir. Resmî tatil gününde çalışma, o güne özgü ücret hakkı doğurabilir. Aynı çalışma haftalık 45 saat sınırını da aşıyorsa, iki durumun ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

Fazla Mesai Yerine İzin Kullanılabilir mi?

İşçi isterse zamlı ücret yerine serbest zaman talep edebilir. Her bir saat fazla çalışma için 1 saat 30 dakika, fazla sürelerle çalışma için 1 saat 15 dakika serbest zaman kullanılabilir.

Bu tercihin işçiden gelmesi ve yazılı olarak bildirilmesi önemlidir. Serbest zamanın altı ay içinde, çalışma saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapılmadan kullandırılması gerekir.

Fazla Mesai Ücreti Maaşa Dahil Edilebilir mi?

İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğuna ilişkin hükümler bulunabilir. Bununla birlikte bu hüküm, işverenin sınırsız ve karşılıksız çalışma yaptırabileceği anlamına gelmez.

Düzenlemenin açık olması, ücretin bu çalışmayı karşılayabilecek düzeyde bulunması ve yıllık 270 saat sınırının gözetilmesi gerekir. Bu sınırı aşan çalışmalar bakımından ayrıca ücret talebi gündeme gelebilir.

Yıllık Fazla Mesai Sınırı Kaç Saattir?

Fazla çalışma süresi bir işçi için yılda toplam 270 saati aşamaz. Bu sınır işyerine değil, her bir çalışana ayrı ayrı uygulanır.

270 saatin aşılması, yapılan çalışmanın ücretsiz kalacağı anlamına gelmez. Kanuni sınırın ihlal edilmesi ile işçinin fiilen yaptığı çalışmanın ücretini istemesi birbirinden farklı konulardır.

Fazla Mesai Nasıl İspatlanır?

Fazla çalışma yaptığını ileri süren işçi, iddiasını somutlaştırmalıdır. İşverenin çalışma sürelerini kayıt altında tutma yükümlülüğü bulunsa da uyuşmazlık çıktığında eldeki bütün deliller birlikte değerlendirilir.

Fazla Mesai İçin Kullanılabilecek Deliller

Kart basma, turnike ve elektronik giriş-çıkış kayıtları

Puantajlar ve vardiya çizelgeleri

Ücret bordroları ve banka ödeme kayıtları

E-posta, mesajlaşma ve görev yönetim sistemi kayıtları

Bilgisayar oturumları ile uzaktan bağlantı kayıtları

İşyerinin çalışma düzenini bilen tanıkların anlatımları

İmzalı Bordro Talebi Engeller mi?

İmzalı ve ihtirazı kayıtsız bordro, işveren açısından güçlü bir delil olabilir. Ancak bordronun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, bankaya yatırılan tutar ve işçinin bordroda görünenden daha fazla çalışmayı yazılı belgelerle ispatlayıp ispatlayamadığı ayrıca incelenir.

Ödenmeyen Fazla Mesai Ücreti İçin Ne Yapılabilir?

Öncelikle çalışma günlerini, başlangıç-bitiş saatlerini ve mola sürelerini düzenli biçimde not etmek faydalıdır. Bordrolar, banka kayıtları, vardiya listeleri ve yazışmalar da mümkün olduğunca saklanmalıdır.

İşverene yazılı talepte bulunulmasına rağmen sonuç alınamazsa, işçilik alacağı uyuşmazlıklarında dava öncesi zorunlu arabuluculuk süreci gündeme gelir. Anlaşma sağlanamaması hâlinde iş mahkemesinde alacak davası açılması değerlendirilebilir. Ücret niteliğindeki fazla mesai alacaklarında beş yıllık zamanaşımı süresi bulunduğu da gözden kaçırılmamalıdır.

Fazla Mesai Hesabında Sık Yapılan Hatalar

Yemek ve dinlenme molalarını doğrudan çalışma süresine eklemek

Haftalık toplam yerine yalnızca günlük saate bakmak

Fazla çalışma ile fazla sürelerle çalışmayı karıştırmak

Cumartesi veya pazar çalışmasını otomatik olarak fazla mesai saymak

Resmî tatil ücreti ile fazla mesai ücretini aynı kabul etmek

Brüt ve net hesaplamayı birbirine karıştırmak

Geçerli bir denkleştirme düzenini hiç dikkate almamak

Bordro ile banka ödemesini karşılaştırmamak

Sonuç: Hesaplama Çalışma Düzenine Göre Yapılmalıdır

Fazla mesai hesabında tek bir rakama veya yalnızca işe giriş saatine bakmak çoğu zaman yeterli olmaz. İş sözleşmesi, haftalık toplam süre, molalar, vardiya kayıtları, denkleştirme ve bordro ödemeleri aynı dosyanın parçalarıdır.

Bu nedenle çalışanların kendi kayıtlarını düzenli tutması, işverenlerin ise çalışma sürelerini açık ve denetlenebilir biçimde belgelemesi uyuşmazlık riskini azaltır. Tereddütlü durumlarda genel örnekler yerine somut çalışma düzeninin değerlendirilmesi daha sağlıklı sonuç verir.

Kaynak : Bayram Partners Avukatlık Bürosu Web Sitesi

Daha fazlasını okumak için: https://bayrampartners.com.tr/fazla-mesai.html

Fazla Mesai Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Fazla mesai kaç saatten sonra başlar?

Denkleştirme uygulanmayan standart çalışma düzeninde haftalık 45 saati aşan süreler fazla çalışma sayılır. Sözleşmedeki haftalık süre 45 saatin altındaysa, sözleşme süresi ile 45 saat arasındaki bölüm fazla sürelerle çalışma olarak değerlendirilir.

Günlük 8 saati aşan her çalışma fazla mesai sayılır mı?

Hayır. Genel hesap haftalık çalışma süresi üzerinden yapılır. Ancak günlük 11 saatlik azami sınırın aşılması ayrıca değerlendirilir. İşin türüne ve gece çalışmasına ilişkin daha düşük sınırlar da bulunabilir.

Yemek ve çay molaları fazla mesai hesabına dahil edilir mi?

Ara dinlenmeleri kural olarak çalışma süresinden sayılmaz. Fakat çalışan mola sırasında iş görmeye devam ediyor veya işverenin talimatına hazır şekilde bekliyorsa, somut koşullar farklı bir değerlendirme gerektirebilir.

Cumartesi günü çalışmak fazla mesai midir?

Cumartesi çalışması tek başına fazla mesai değildir. Haftalık toplam süre 45 saati aşıyorsa veya sözleşmedeki sürenin üzerine çıkılmışsa ilgili bölüm zamlı ücret hesabına dahil edilebilir.

Pazar günü çalışmanın ücreti nasıl hesaplanır?

Pazarın işçinin hafta tatili olup olmadığı ve haftalık toplam süre ayrı ayrı incelenir. Hafta tatilinde çalışma ile haftalık 45 saati aşma, farklı ücret sonuçları doğurabilecek iki ayrı konudur.

Fazla mesai ücreti net maaş üzerinden mi hesaplanır?

Hukuki hesaplamalarda öncelikle brüt ücret esas alınır. Brüt fazla mesai tutarından yasal vergi ve sigorta kesintileri yapıldıktan sonra çalışana ödenecek net tutar ortaya çıkar.

İşveren fazla mesai yerine izin verebilir mi?

İşçi zamlı ücret yerine serbest zaman kullanmayı talep edebilir. İşverenin ücret ödememek amacıyla bu seçeneği tek taraflı dayatması doğru değildir. Talebin yazılı yapılması ispat açısından önem taşır.

Yıllık 270 saati aşan fazla mesainin ücreti ödenir mi?

Evet, fiilen yapılan çalışmanın kanuni sınırı aşması ücret hakkını ortadan kaldırmaz. Yıllık 270 saat sınırının ihlali ayrı, işçinin çalışmasının karşılığını talep etmesi ayrı değerlendirilir.

Bordroda fazla mesai görünmüyorsa hak talep edilebilir mi?

Bordroda ödeme görünmemesi tek başına talebin kabul edileceği anlamına gelmez; ancak çalışma kartları, vardiya çizelgeleri, yazışmalar ve tanık anlatımlarıyla fazla çalışma ispatlanabilir.

WhatsApp mesajları fazla mesaiyi ispatlayabilir mi?

Mesajlar, işverenin mesai dışında görev verdiğini ve çalışmadan haberdar olduğunu gösterebilir. Tek başına yeterli olup olmadığı; mesajların içeriği, sürekliliği ve diğer kayıtlarla uyumu dikkate alınarak belirlenir.

Geriye dönük fazla mesai ücreti istenebilir mi?

Fazla mesai ücreti geriye dönük talep edilebilir; ancak ücret alacakları için zamanaşımı süresi dikkate alınmalıdır. Hangi dönemlerin talep edilebileceği, alacağın doğum tarihine ve süreci etkileyen hukuki işlemlere göre belirlenir.

Fazla mesai yapmak zorunlu mudur?

Fazla çalışma için kural olarak işçinin onayı gerekir. Zorunlu nedenler ve olağanüstü durumlar gibi kanuni istisnalar saklıdır. Fazla çalışma yaptırılamayacak çalışan grupları bakımından onay bulunsa bile yasak devam edebilir.

Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Her çalışma ilişkisi, iş sözleşmesi ve somut olayın koşulları farklı olabileceğinden kişiye özel hukuki değerlendirme yerine geçmez.