İsviçre'de yürütülen gıda güvenliği denetimlerinin ardından Kızılay markasına ait iki farklı maden suyu ürünü hakkında geri çağırma kararı verildi.

İsviçreli yetkililer, laboratuvar analizlerinde ürünlerde ülkenin gıda mevzuatında izin verilen sınırların üzerinde bor tespit edildiğini açıkladı. Bu nedenle söz konusu ürünlerin satışının durdurulmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Karar Sadece Belirli Ürünleri Kapsıyor

Resmi açıklamada, geri çağırma kararının yalnızca analiz edilen ve sınır değerin üzerinde bor tespit edilen ilgili ürünler için geçerli olduğu vurgulandı.

Yetkililer, uygulamanın İsviçre'nin yürürlükteki gıda güvenliği mevzuatı çerçevesinde alındığını, kararın Kızılay markasının tüm ürünlerini kapsamadığını belirtti.

Tüketicilere "İade Edin" Çağrısı

İsviçre makamları, geri çağırma kapsamındaki ürünleri satın alan tüketicilerin bu maden sularını tüketmemelerini istedi.

Yetkililer, söz konusu ürünlerin satın alındıkları satış noktalarına iade edilmesi çağrısında bulundu.

Daha Önce Beypazarı ve Sırma İçin de Benzer Karar Verilmişti

İsviçre'de daha önce de Türkiye'den ihraç edilen bazı Beypazarı ve Sırma marka maden suları için benzer gerekçelerle geri çağırma kararı alınmıştı.

O ürünlerde de İsviçre'nin gıda güvenliği mevzuatında belirlenen bor sınırlarının üzerinde değerler tespit edildiği açıklanmıştı.

Türkiye'deki Ürünleri Etkiliyor mu?

Mevcut geri çağırma kararı, İsviçre pazarında satışa sunulan ve denetime tabi tutulan belirli ürünleri kapsıyor. Açıklamada, Türkiye'de satışta bulunan tüm Kızılay maden sularına yönelik genel bir toplatma veya geri çağırma kararı bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Yetkililer, incelemelerin İsviçre'nin kendi gıda güvenliği standartları doğrultusunda yürütüldüğünü ve kararın yalnızca tespit edilen ürünlerle sınırlı olduğunu bildirdi.